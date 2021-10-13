شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ‏‏31 منشأة لتدني مستوى النظافة ومخالفة الاحترازات بحائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة منطقة حائل وبلدياتها التابعة لها عبر فرقها الرقابية ‏خلال ‏الأسبوع ‏الماضي‏‏، 646 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاق ‏‏31 منشأة لتدني مستوى النظافة العامة وعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وأكدّت الأمانة على جميع المنشآت، تحديد مواقع وقوف الزبائن وتنظيم المرتادين بطريقة ‏تمنع التزاحم، داعيةً الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي ‏مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.