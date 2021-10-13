شكرا لقرائتكم خبر عن صور نادرة لخادم الحرمين الشريفين عمرها 33 سنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشرت مكتبة الملك فهد الوطنية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر " صوره نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأشارت عبر حسابها ان الصور أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حينما كان " أميراً لمنطقة الرياض والمشرف العام على مكتبة الملك فهد الوطنية " التفقديه لأعمال مشروع مبنى مكتبة الملك فهد الوطنية عام 1988م / 1409

يذكر أن مكتبة الملك فهد الوطنية تهدف إلى اقتناء الإنتاج الفكري وتنظيمه وضبطه وتوثيقه والتعريف به ونشره، وقد تم الإعلان عن إنشائها عام 1983 بمبادرة من أهالي مدينة الرياض، وبدأ تنفيذ المشروع عام 1986 لتصبح منارة معرفية لجمهور عريض من المثقفين والمهتمين وتسهم في إغناء المحتوى الرقمي الفكري والأدبي محليا وإقليميا وعالميا.