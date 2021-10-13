شكرا لقرائتكم خبر عن 2.7 مليون ريال مكافآت للطلاب بتعليم عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر محرم من العام الجاري بمبلغ 2.721.246 ريالا، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، بواقع 1.483.552 ريالا للطلاب، و1.237.694 ريالا للطالبات.

وأوضحت الإدارة أنه تم إيداع المبالغ بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، داعية الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة الحسابات البنكية للتأكد من الإيداع.