شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 27 سيارة تالفة من الأحياء السكنية بالحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة ببلدية الشعبة بالمنطقة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية, حملة معالجة التشوهات البصرية، بإزالة 485 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة على الجدران, ورفع 27 سيارة تالفة من الأحياء السكنية والطرق العامة.

وتضمنت أعمال الحملة تنفيذ أعمال دهان للأرصفة والخطوط الأرضية على مساحة 2.845 متراً, وإصلاح أكثر من 1.865 متراً مربعاً من الأرصفة المتهالكة, ومعالجة 690 متراً مربعاً من حفر وتشققات الشوارع، وصيانة 345 من الأعمدة والفوانيس.

كما تواصل بلدية الشعبة أعمالها في معالجة مظاهر التشوه البصرية, وإنشاء المجسمات الجمالية والأشكال الهندسية؛ وذلك لإضفاء الطابع الجمالي للمدينة وتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة.