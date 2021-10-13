اخبار الخليج – متحدثون كبار وتقارير دولية يعرضها المؤتمر العربي للتقاعد 2021

محمد بن مسعود - الدمام - سيضم المؤتمر العربي للتقاعد 2021، الذي تستضيفه مملكة البحرين افتراضياً يومي 16 و 17 نوفمبر، ما يقارب من 30 متحدثًا عالميًا وإقليميًا، يغطون جميع الجوانب المتعلقة بصناعة وشؤون التقاعد، من السياسات الاجتماعية والإتجاهات السكانية إلى شبكة الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، ومن المرونة المالية للأسرة أثناء الأزمات وتوسيع تغطية أنظمة التقاعد إلى عوائد الاستثمار والإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيا المالية في مجال التخطيط للتقاعد والإدخار التقاعدي.

يركز هذا المؤتمر السنوي على الموضوعات الخاصة بأنظمة التقاعد والتأمينات الإجتماعية، بما في ذلك تصميمها والمزايا التأمينية وإصلاحاتها واستدامتها وتغطية لمختلف الفئات السكانية وإدارة الاستثمار والتكنولوجيا (الرقمنة). وينظم مؤتمر هذا العام، الذي يعقد برعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدلله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة في البحرين رئيس جمعية الحكمة المتقاعدين، تحت شعار: «كيف يجب أن تكون أنظمة التقاعد في العالم العربي للخمسين عامًا القادمة ؟ «

وبعد كلمة راعي الحفل، يتحدث معالي د. محمد معيط، وزير المالية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، والذي كان معنيا لسنوات طويلة بقطاع التقاعد في جمهورية مصر العربية، حول توقعاته للتطورات التي سوف تطرأ على قطاع التقاعد في العالم العربي مستقبلا.

ومن منصة هذا المؤتمر، سيعلن البنك الدولي أيضا عن النتائج والتوصيات الرئيسية لتقرير «مستقبل الوظائف والحماية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2021» الذي سيصدر قريبًا، والذي يهدف إلى تحويل أزمة جائحة كورونا إلى فرصة للإصلاح، حيث ان هذا التقرير الإقليمي الجديد وثيق الصلة بموضوع المؤتمر وجمهوره.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مؤشر التقاعد العالمي لمعهد ميرسر (Mercer CFA)، الذي دخل عامه الثالث عشر، والذي يقيس أنظمة التقاعد في 39 بلد (بما فيها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) سوف يستعرض تقريره السنوي الذي ينشر أوآخر أكتوبر الحالي ضمن أعمال المؤتمر. يستخدم المؤشر

أكثر من 50 معيارا لتقييم أنظمة التقاعد، وقد تم توسعة المؤشر ليغطي ما يقرب من ثلثي سكان العالم. سيتم عرض النتائج الرئيسية لهذا العام خلال أعمال المؤتمر، خاصة فيما يتعلق بالدول العربية.

علاوة على ذلك، سوف يناقش مشغلو التكنولوجيا المالية إستراتيجيات إدخال حلول الفينتك (Fintech and Pension-Tech) في قطاع التخطيط للتقاعد والإدخار التقاعدي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال دعم الإصلاحات المستمرة في صناديق التقاعد والابتكار في هذا المجال. سيقود هذه الجلسة «سمارت ميدل إيست» وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا أنظمة التقاعد، والراعي البلاتيني للمؤتمر. وتنضم إليها أيضًا كل من شركة كاكاو إنفيستمنت، وفينتك روبوز لتطبيقات الإدخار والتقاعد وشركة ستاش أويه لإدارة الثروات.

وذكر السيد إبراهيم خليل إبراهيم، رئيس المؤتمر العربي للتقاعد أن المؤتمر قد خصص هذا العام جلسة لمناقشة الإتجاهات السكانية والأخطار المالية المرتبطة بالشيخوخة وصناديق التقاعد، وهذا موضوع حيوي وهام يطرح للمرة الأولى في العالم العربي».

المتحدثون الآخرون المشاركون في هذا المؤتمر هذا العام هم وزارة المالية بجمهورية مصر العربية، صندوق إستثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني، البنك الدولي، OECD,SSGA, Blackrock, Amundi, StashAway, AON,SkyBridge Capital, Cacoa Invest، مجلس التنمية الاقتصادية، معهد السلام الدولي، صندوق إدخار العمالة الوطنية البريطاني «NEST»، المؤسسة المغربية للثقافة المالية، سبعين للإستثمار، جمعية الاقتصاديين البحرينيين، ميرسر، شبكة المنارة لأبحاث الشيخوخة، معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، والمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية بمملكة البحرين.

ينظم هذا المؤتمر من قبل شركة فينتك روبوز لتطبيقات الإدخار والتقاعد، ومن المتوقع أن يجتذب حوالي 400 مشاركا. التسجيل المجاني على هذا الرابط: https://fintechrobos.com/ArabPensionsCon2021

وأضاف السيد إبراهيم أن ما يجعل هذا الحدث مميزا بين مؤتمرات التقاعد العالمية هو مشاركة جميع الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع، بما في ذلك صناديق التقاعد والمؤسسات الاقتصادية الدولية ومديري الأصول والصناعة المالية. كما يربط مزايا التقاعد بإدارة الموارد البشرية من حيث مزايا ومنافع الموظفين، والتطبيقات التكنولوجيا ذات الصلة، والتي تعد في حد ذاتها صناعة كبيرة في الأسواق المتقدمة.