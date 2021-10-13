محمد بن مسعود - الدمام - الناطق الرسمي لمنظمة اليونسيف يزور مستشفى الصداقة التعليمي في عدن

زار جيمس ايلدر الناطق الرسمي لمنظمة اليونسيف والوفد المرافق له صباح اليوم مستشفى الصداقة التعليمي العام.

وكان في استقباله الدكتورة كفاية الجازعي مدير عام مستشفى الصداقة التعليمي العام الذي رحبت بممثل اليونسيف والوفد المرافق له.

قد يهمك ايضاً

وخلال الزيارة طاف الاستاذ جيمس والوفد المرافق له أقسام المستشفى للاستماع حول مطالبهم لمواجهة معاناتهم.

وشرحت الدكتورة كفاية الجازعي مدير عام مستشفى الصداقة التعليمي العام للوفد عن ابرز المعاناة التي تواجه اقسام المستشفى.

وناشدت الجازعي أيضا بتكثيف الدعم للمستشفى لرفع مستوى الخدمة فيها من اجل استقبال اكبر عدد من المواطنين لكون المستشفى مرجعي لكل مديريات العاصمة عدن وايضا المحافظات المجاورة.

وفي ختام الزيارة شكر مدير عام مستشفى الصداقة التعليمي العام بالدعم الذي قدمته منظمة اليونيسف،لافتا نطالب بالدعم المضاعف.

رافق الزيارة الاستاذ محمد أبو النجا مسؤول قسم الاعلام والمناصرة مكتب اليونسيف عدن

الدكتورة لينا حامد ضابط برامج الصحة

الاستاذ ناظم جمن المستشار الاكاديمي بمستشفى الصداقة.

صادر عن: المركز الإعلامي لمستشفى الصداقة التعليمي العام.