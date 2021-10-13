محمد بن مسعود - الدمام - الأمانة نفّذت 646 جولة رقابية على الأسواق ‏والمراكز التجارية نفّذت أمانة منطقة حائل وبلدياتها التابعة لها عبر فرقها الرقابية ‏خلال ‏الأسبوع ‏الماضي‏‏، 646 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاق ‏‏31 منشأة لتدنّي مستوى النظافة العامة وعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية. وأكدّت الأمانة على جميع المنشآت، تحديد مواقع وقوف الزبائن وتنظيم المرتادين بطريقة ‏تمنع التزاحم. ودعت الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي ‏مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940. 13 أكتوبر 2021 – 7 ربيع الأول 1443 03:02 PM الأمانة نفّذت 646 جولة رقابية على الأسواق ‏والمراكز التجارية حائل.. إغلاق 31 منشأة لعدم تطبيقها الإجراءات الوقائية حائل.. إغلاق 31 منشأة لعدم تطبيقها الإجراءات الوقائية نفّذت أمانة منطقة حائل وبلدياتها التابعة لها عبر فرقها الرقابية ‏خلال ‏الأسبوع ‏الماضي‏‏، 646 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاق ‏‏31 منشأة لتدنّي مستوى النظافة العامة وعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية. وأكدّت الأمانة على جميع المنشآت، تحديد مواقع وقوف الزبائن وتنظيم المرتادين بطريقة ‏تمنع التزاحم. ودعت الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي ‏مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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