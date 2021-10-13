إعلام: قاضي التحقيق يتجه لاتهام "حزب الله" بجريمة تفجير المرفأ

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مصادر سياسية لقناة لبنانية، اليوم الأربعاء، أن قاضي التحقيق بتفجير مرفأ بيروت يتجه لاتهام جهة سياسية بالجريمة.
وذكرت قناة “الجديد” اللبنانية نقلا عن المصدر أن “المحقق العدلي القاضي طارق البيطار يتجه لاتهام حزب الله بجريمة تفجير المرفأ ولا يمكن للحزب ان يتحمل نتيجة جريمة لم يرتكبها”، مشددأ على أن “المطلوب كف يد البيطار عن التحقيق وإلا “حزب الله” وحركة أمل والمردة سيعلقون مشاركتهم في جلسة اليوم على أن يكون هناك خطوات أخرى تصل إلى تعليق مشاركتهم في الحكومة”.
ورأى المصدر أن “تعيين القاضي بيطار جاء بمرسوم ويمكن كف يده بمرسوم أيضًا رغم أن الصيغة الأمثل هو بت الأمر في مجلس القضاء الأعلى”.
وفي السياق نفسه، ذكرت معلومات “الجديد” أنه “اذا لم يتم التوصل إلى حل يمكن أن تُرجأ جلسة مجلس الوزراء اليوم والا فالثنائي و”المردة” لن يحضروا”.
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