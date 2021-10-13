أمير مكة يستمع لشرح استراتيجية البريد الجديدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ مكة المكرمة: استقبل خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، مدير البريد السعودي بالمنطقة سعيد بن ناجي الغباري. واستمع مستشار خادم الحرمين الشريفين خلال اللقاء لشرح عن استراتيجية البريد السعودي الجديدة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 والرامية لتقديم خدمات تقنية ولوجستية متنوعة تأخذ في الاعتبار تحقيق الإبداع والابتكار، ومواكبة رغبات الجهات الحكومية والخاصة والأفراد.

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