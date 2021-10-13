الموارد البشرية تكشف حقيقة احتساب إجازة لأخذ اللقاح

الرياض - محمد عبدالله - أكَّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يوجد في نظام العمل ما يسمى إجازة لأخذ اللقاح، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل يتم حسم يوم الغياب للموظف في حال لم يستطع مباشرة العمل بسبب أعراض تلقي اللقاح؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «لا يوجد في نظام العمل إجازة لأخذ اللقاح، ويمكن للطرفين الاتفاق على آلية لتنظيم هذا النوع من الإجازات أو بحسب ما تنص عليه لائحة تنظيم العمل للمنشأة».

وأضاف: «لمزيد من التفاصيل حول (الإجازات) فضلاً زيارة موقع الثقافة العمالية على الرابط التالي، اضغط هنا».

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