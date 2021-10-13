اخبار السعوديه

الموارد البشرية تكشف حقيقة احتساب إجازة لأخذ اللقاح

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أكَّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يوجد في نظام العمل ما يسمى إجازة لأخذ اللقاح، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل يتم حسم يوم الغياب للموظف في حال لم يستطع مباشرة العمل بسبب أعراض تلقي اللقاح؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «لا يوجد في نظام العمل إجازة لأخذ اللقاح، ويمكن للطرفين الاتفاق على آلية لتنظيم هذا النوع من الإجازات أو بحسب ما تنص عليه لائحة تنظيم العمل للمنشأة».

وأضاف: «لمزيد من التفاصيل حول (الإجازات) فضلاً زيارة موقع الثقافة العمالية على الرابط التالي، اضغط هنا».

اقرأ أيضًا:

الموارد البشرية تجدد التذكير بـ«إجازة الوفاة»: 5 أيام مدفوعة الأجر

وزارة الموارد البشرية: لا يوجد في نظام العمل «إجازة مخالط» لمصاب

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا