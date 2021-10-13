«هيئة الاتصالات» تعدد 6 أهداف لنظام البريد الذي أقره مجلس الوزراء

الرياض - محمد عبدالله - عددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 6 أهداف لنظام البريد السعودي الذي أقره مجلس الوزراء، مساء أمس، الثلاثاء، في جلسته التي عقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة خدام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وشاركت هيئة الاتصالات، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، أوضحت من خلالها أبرز أهداف وملامح نظام البريد.

أهداف نظام البريد السعودي

وبينّت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن من أبرز الأهداف التي أقر من أجلها نظام البريد السعودي، هي العمل على تحقيق النتائج التالية:

- تطوير قطاع البريد

- مواكبة التغييرات العالمية

- رفع جودة الخدمات

- تحسين تجربة المستفيد

- تحفيز الاستثمار

- زيادة العوائد الاقتصادية

كما أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أبرز ملامح حوكمة وتنظيم نظام البريد السعودي، وذلك يتمثل في:

- حقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين

- التنافسية

- التراخيص

- عمليات المواد البريدية

- الرقابة والتفتيش

- لوائح المخالفات والعقوبات

نظام البريد السعودي

ووافق مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، على نظام البريد، الذي يشتمل على 37 مادة تتناول الأحكام الخاصة بالتراخيص، والمنافسة، والتزامات وحقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين، وتخليص المواد البريدية، والمسؤولية والسرية، والرقابة والتفتيش، والمخالفات والعقوبات، وتوضيح لأنواع الخدمات البريدية وطبيعة الدور المناط بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه أن هذه الموافقة تأتي امتداداً للدعم اللامحدود والرعاية الخاصة اللذين يحظى بهما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد من لدن القيادة بهدف خدمة الوطن وتحقيق رفاهية المواطن.

وأكد أن نظام البريد يغطي التغيرات الكبيرة التي حدثت في القطاع مع تغير وتسارع القطاع والتقنية، وظهور حلول جديدة في القطاع لم تكن موجودة سابقاً، مما يشجع ويدعم جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال للقطاع، مؤكدًا أن النظام يهدف إلى تحسين تجربة العملاء مع القطاع البريدي في المملكة، وحفظ الحقوق، ورفع مستوى مساهمة القطاع البريدي في الناتج الوطني، وضمان وجود بيئة صحية ترفع مستوى المنافسة بين الشركات البريدية في المملكة.

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