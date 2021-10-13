أمانة العاصمة المقدسة تصادر 4 أطنان خضراوات وفاكهة في حملة على الباعة الجائلين

الرياض - محمد عبدالله - واصلت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية، جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين والمباسط المخالفة في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية أسفرت عن مصادرة 4 أطنان من الخضراوات والفاكهة، تم إتلاف 2 طن منها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتسليم 2 طن لجمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة.

وتكثّف أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والضبط الإداري بالعاصمة المقدسة، حملاتها الميدانية على الباعة الجائلين، وذلك في إطار جهودها لمُكافحة الباعة الجائلين بالأسواق العشوائية والتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية.

وأوضحت الأمانة أن الأسواق الشعبيّة تشهد تداول المواد الغذائية بصورة مخالفة دون وجود تراخيص نظامية، مؤكدةً حرصها على متابعة هذه الأسواق ومراقبتها بصفة مستمرة والحد من نشاطها، سعيًا لتحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية والقضاء على الظواهر السلبية المشوهة للمظهر الحضاري، داعيةً الجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية التواصل عبر رقم البلاغات الموحد 940.

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أمانة العاصمة المقدسة تكثّف حملاتها الميدانية على الباعة الجائلين