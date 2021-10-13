بالصور.. «شؤون الحرمين» تُفعل مبادرة ساحات المسجد الحرام الخضراء

الرياض - محمد عبدالله - عقدت اللجنة المختصة بإدارة مبادرة ساحات المسجد الحرام الخضراء، بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اجتماعًا مع معهد أبحاث الحج والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، بحضور أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، برئاسة المهندس سلطان بن عاطي القرشي.

واستعرض "القرشي"، من خلال العرض المرئي تطورات سير أعمال هذه المبادرة بعد استكمال الرئاسة مع الجهات الفنية ذات العلاقة جوانب الدراسات الهندسية والفنية ومنها المعمارية والإنشائية والكهروميكانيكية من أعمال الري والصرف لتنفيذ موقع مقترح التشجير بالساحات.

وأكد رئيس اللجنة مواكبة رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠ من خلال وضع خطط واستراتيجية التنمية المستدامة، ومنها الاستراتيجية الوطنية للبيئة، واستراتيجية إعادة الغطاء النباتي وغيرها من الاستراتيجيات من أجل تخفيف آثار التغير المناخي ومنها خفض درجات الحرارة, وخفض نسب التلوث وتحسين جودة الهواء وتلطيفهن وتحويل الساحات لتكون صديقة للبيئة من خلال الزينة والظلال، والحفاظ على الطاقة والموارد الطبيعية من خلال تدوير مياه الوضوء المعالجة واستخدامها في عملية الري، وتحقيق التغذية البصرية الجمالية للساحات بهدف تحسين جودة الحياة، وبالتالي إثراء تجربة قاصدي المسجد الحرام.

وأوضح "القرشي" أن مثل هذه المبادرة تتطلب الأخذ في الاعتبار دراستها علميًّا وفنيًّا وتشغيليًّا في ضمان عدم التأثير على المساحات المخصصة للصلاة أو ممرات حركة الحشود واختيار أنواع النباتات الملائمة لبيئة مدينة مكة المكرمة وتبني الاتجاهات والابتكارات الحديثة في تنمية الغطاء النباتي بمشاركة الخبراء من الجهات المشاركة مع الرئاسة.

وتجدر الإشارة في الاستفادة من المنطقة المكشوفة التي تعلو السلالم الكهربائية في ساحات المسجد الحرام لتكون كأحواض زراعية، وفي نفس الوقت سقف يظلل ويحمي تلك السلالم من الظروف المناخية القاسية، حفاظًا على الكفاءة التشغيلية للسلالم وضمان استمرارية عملها، مع توفير نظام الري وصرف الأحواض الزراعية، بالإضافة إلى المقترحات الأخرى في استخدام الغطاء النباتي مثل نظام الزراعة الرأسية لتكون على أعمدة الجسور بالساحات وعلى الحوائط الخرسانية الضخمة مع إجراء الحلول الهندسية اللازمة لحماية تلك المنشآت وتنفيذ المقترح وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وأجرى الفريق في ختام الاجتماع جولة ميدانية للاطلاع ومعاينة المواقع المستهدفة في ساحات ومباني المسجد الحرام لتفعيل المبادرة واستكمال نطاق أعمالها.

تأتي هذه الجهود امتدادًا لتبني الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفق توجيه الرئيس العام بتفعيل مبادرة ساحات المسجد الحرام الخضراء المنطلقة من مبادرة سمو ولي العهد -حفظه الله- السعودية الخضراء.

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