من سائق أجرة لرئيس تنفيذي في شركة عالمية.. مواطن سعودي يروي قصة كفاحه

الرياض - محمد عبدالله - كشف المواطن محمد الطائفي، عن بداية حياته من سائق أجرة حتى وصل إلى رئيس تنفيذي في إحدى الشركات العالمية، وذلك مع بداية الغزو العراقي للكويت‎، مشيرًا إلى أنه شارك في حرب تحرير الكويت في بداية التسعينيات.

وقال المواطن محمد الطائفي في تصريحات لقناة MBC‎، إنه شارك في قوات التحالف من أجل تحرير الكويت في بداية التسعينيات من القرن ‏الماضي، كما أنه عمل في القطاع المدني ضمن قوات التحالف‎.‎

وأضاف الطائفي أن بعد انتهاء الحرب عمل بإحدى الشركات؛ حيث كان يستوقف السيارات بالطريق لتوصيله لمقر عمله لقلة المال معه، وبعد فترة وجيزة اشترى سيارة صغيرة وعمل بها في مجال التوصيل بعد ‏فراغه من دوامه.

وذكر أنَّه أثناء سيره في أحد الطرق تعطلت سيارته، ليتصادف بشخص ساعده في تغيير مجرى حياته‎؛ حيث طلب من هذا الشخص فرصة عمل، فقدمه إلى الشركة التي يعمل بها على الفور، موضحًا أنه أجرى المقابلة الشخصية وتفاجأ بقيمة راتبه في الشركة ‏الجديدة الذي يبلغ 5 أضعاف الراتب الذي كان يتقاضاه إبان حرب الخليج‎.‎

وأشار الطائفي إلى أنه كان يعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة السادسة صباحاً حتى العاشرة مساءً دون كلل أو ملل، كما أنه تزوج وأنجب 4 أبناء جميعهم في ‏الجامعة‎.‎

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