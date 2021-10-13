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عضو بالشورى يوجه طلبًا عاجلًا لهيئة الولاية على أموال القاصرين

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الرياض - محمد عبدالله - طالب عضو الشورى د. عبدالله النجار، الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، بالمبادرة عاجلًا لاستثمار تلك الأموال والعمل على تنميتها من خلال الاستثمار في المشروعات والشركات الحكومية والخاصة.

ودعا النجار، الهيئة إلى ضرورة عدم اقتصار الاستثمار على الودائع البنكية، أو سوق الأسهم السعودي.

يشار إلى أنَّ مجلس الشورى، يناقش في جلسته اليوم الأربعاء، التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين للعام المالي 1441/ 1442هـ.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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