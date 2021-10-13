«صحة مكة» توضح أسباب وأعراض وطرق علاج خشونة المفاصل

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة، أسباب وأعراض وطرق علاج خشونة المفاصل.

وذكرت «صحة مكة المكرمة»، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن الخشونة تصيب مفاصل اليد والقدم والكتف والركبة والحوض، مشيرة إلى أن الإصابة تسبب ألمًا وتصلبًا وانتفاخًا في المفصل.

وحول طرق العلاج، أكدت صحة مكة المكرمة، أن العلاج يكون دوائيًا إضافة إلى بعض السلوكيات الصحية لتخفيف الضغط على المفصل، وأبرزها تخفيف الوزن الزائد، والعلاج الطبيعي.

وأشارت صحة مكة، إلى أنه في الحالات المتقدمة قد يلجأ الطبيب إلى الخيار الجراحي باستبدال المفصل.

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