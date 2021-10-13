اخبار السعوديه

بالفيديو.. مختص بسوق العمل يكشف عن أسباب ارتفاع أسعار العمالة المنزلية

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - كشف الإعلامي المختص في سوق العمل فارس الجلعود، عن أسباب ارتفاع أسعار العمالة المنزلية، مشيرًا إلى أنه بسبب تجار الاستقدام في الدول المصدرة.

وقال «الجلعود» في تصريحات لبرنامج اليوم: «رسوم استقدام العمالة المنزلية لم تتغير، ولكن التغيير على العمالة المهنية فقط، وهو ما أدّى لزيادة العمالة المنزلية في المملكة».

وأضاف: «والعمالة المنزلية أصبحت تجارة ويتحكم فيها العرض والطلب، والمتحكم فيها الدول المصدرة لهم، ومكاتب الاستقدام».

وأتم: «ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية يعود إلى ضعف سيطرة تجار الاستقدام في الدول المصدرة».

اقرأ أيضًا:

جلسة الشورى.. مطالبات بيومين إجازة للسعوديين في القطاع الخاص وتساؤلات حول ارتفاع أسعار العمالة المنزلية

الجوازات توضح خطوات إسقاط العمالة المنزلية

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا