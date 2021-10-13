بالفيديو.. مختص بسوق العمل يكشف عن أسباب ارتفاع أسعار العمالة المنزلية

الرياض - محمد عبدالله - كشف الإعلامي المختص في سوق العمل فارس الجلعود، عن أسباب ارتفاع أسعار العمالة المنزلية، مشيرًا إلى أنه بسبب تجار الاستقدام في الدول المصدرة.

وقال «الجلعود» في تصريحات لبرنامج اليوم: «رسوم استقدام العمالة المنزلية لم تتغير، ولكن التغيير على العمالة المهنية فقط، وهو ما أدّى لزيادة العمالة المنزلية في المملكة».

وأضاف: «والعمالة المنزلية أصبحت تجارة ويتحكم فيها العرض والطلب، والمتحكم فيها الدول المصدرة لهم، ومكاتب الاستقدام».

وأتم: «ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية يعود إلى ضعف سيطرة تجار الاستقدام في الدول المصدرة».

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