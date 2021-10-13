وزير النقل عن جناح المملكة في «إكسبو 2020 دبي»: تجسيد إبداعي للماضي والحاضر والمستقبل

الرياض - محمد عبدالله - علق وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، على زيارته لجناح المملكة في «إكسبو 2020 دبي»، مشيرًا إلى شغف شباب الوطن بتحقيق رؤية 2030.

وقال الجاسر عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «أثناء زيارتي لجناح المملكة في معرض اكسبوا 2020، أبهرني التجسيد الإبداعي للماضي الأصيل والحاضر الحيوي والمستقبل الواعد».

وتابع: «إضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة واستعراض الثقافة الوطنية؛ كما لفتني روح أبناء وبنات الوطن العاملين في جناح المملكة، وهو ما يؤكد شغف شبابنا بتحقيق رؤية 2030».

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