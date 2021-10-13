وزارة الصحة تكشف عن المدة اللازمة لتنفيذ طلبات اعتماد اللقاح من الخارج

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الصحة، عن المدة اللازمة التي يستغرقها تنفيذ طلبات اعتماد اللقاح من الخارج، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «تمَّ إرسال طلب اعتماد لقاح من خارج المملكة ومرت أكثر من 24 ساعة ولم تنعكس الحالة في صحتي وتوكلنا ما الحل؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي وزارة الصحة «937» عبر موقع «تويتر»: «يستغرق تنفيذ طلبات اعتماد اللقاح من الخارج 5 أيام (عمل)، في حال لم يتم إشعارك خلال 5 أيام عمل يُرْجَى الاتصال على الرقم 937 أو التواصل عبر الرسائل الخاصة لخدمتك».

وأضاف: «يمكنكم تسجيل جرعات لقاح كورونا التي تم الحصول عليها من خارج المملكة في أنظمة وزارة الصحة وعكسها في تطبيق توكلنا، عبر الرابط، اضغط هنا».

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