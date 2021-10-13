السعودية | رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة يستقبل وفدًا من الجامعات

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استقبل رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان، في مكتبه بمقر المدينة، وفدًا من جامعات الملك سعود والملك فهد للبترول والمعادن، والملك عبدالعزيز.

وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومن ضمنها تطوير التعاون القائم بين المدينة والجامعات في مجالات بحوث ودراسات تقنيات الطاقة.

كما جرى تباحث آليات التكامل بين القطاع الأكاديمي والقطاعات التنفيذية، فيما يتعلق بالبحوث وتطورات التقنية المتسارعة وتأهيل الكوادر البشرية بالمهارات اللازمة لمواكبة بيئة الأعمال الحديثة، بما يسهم في زيادة التنافسية العلمية والعملية، وتوطين المعرفة التقنية، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030م.

وأشار معالي الدكتور السلطان، إلى أن الهدف من التعاون القائم هو لتعظيم فرص المشاركة في توطين التقنيات في مجالات البحوث والابتكار، والتعليم والتدريب، وريادة الأعمال، وحاضنات التقنية وتقديم الخدمات الاستشارية، من خلال الاستفادة من القدرات البحثية للجامعات الوطنية وتنميتها، لتحقيق نتائج بحثية حقيقية في إطار المجالات التقنية الرئيسة التي تركز عليها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.