شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يشيد بدور «هدف» في تأهيل الكوادر السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم مدير عام صندوق الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني.

وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بما يقدمه صندوق دعم الموارد البشرية "هدف" لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وتوفير الكوادر السعودية المؤهلة بالعلم والمدربة من الشباب من الجنسين لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة "حفظها الله" في توفير فرص وظيفية مناسبة لأبناء وبنات الوطن.

وقدم الجعويني لسموه تقريراً عن إنجازات صندوق "هدف" في المنطقة الشرقية والجهود التي يقدمها لخدمة أبناء المنطقة الشرقية والتكامل مع جميع القطاعات لتحقيق تطلعات القيادة وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لأبناء الوطن.