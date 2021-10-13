شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يفتتح أعمال الملتقى الأول للحد من الكوارث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • المملكة واحدة من أهم الواجهات الدولية لتخفيف اثار الازمات والكوارث

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه اليوم، عبر الاتصال المرئي الملتقى الأول بمناسبة اليوم الدولي للحد من الكوارث، الذي تنظمه أمانة المنطقة الشرقية بمشاركة عدد من المختصين والمسؤولين من عدة جهات منها البنك الدولي والأمم المتحدة ويعرف الملتقى بالأهداف العالمية للحد من مخاطر الكوارث وفق اتفاقيات الامم المتحدة ، وما ينتج عنها بهدف تحقيق إدارة مثالية بمختلف الجهات المشاركة.

وقال سموه في كلمة القاها خلال المؤتمر "يسرني في هذا اليوم أن أشارككم هذا الملتقى الدولي للحد من الكوارث والذي يقام في كل عام لتعزيز الثقافة العالمية للوقاية من الكوارث والتأهب لها والتعامل مع نتائجها إلى جانب الوعي العالمي والسياسات والممارسات الفعالة، وانطلاقاً من اهتمام القيادة الرشيدة " حفظها الله " بأمن المواطنين وسلامتهم وحماية الممتلكات والحد من مخاطر الكوارث بما يتوافق مع التوجيهات الوطنية والدولية للحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث بالكامل فقد تم إعداد أطرها السياسة والتشريعية وجميع مؤسساتها بما يتماشى مع الهدف والغايات والاولويات الموضوعة ضمن رؤيتها الوطنية الشاملة"

وأضاف سموه "ولله الحمد هذه البلاد واحدة من أهم الواجهات الدولية لتخفيف اثار الازمات والكوارث وذلك بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة التي أسست منظومات تقوم على تقديم يد العون والإغاثة للمستحقين دون تمييز لجنس أو عرق أو دين حيث جعلت الحاجة هي المعيار الوحيد لتقديم المساعدة".

ويتناول الملتقى عدد من المحاور أبرزها "تقييم قدرة المدن على الصمود في ظل التغير المناخي"، و "دور الكود السعودي والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية"، وكيفية حماية المدن"، و "استمرارية إدارة الأعمال"، و "التطرق إلى أنظمة التوقع للمخاطر والإنذار المبكر ودورها في حماية المدن".

وقدم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته للملتقى والذي يهدف إلى مواكبة الأحداث الدولية ولتفعيل الاسترشاد في إدارة مخاطر الكوارث من منظور متعدد الأخطار على جميع المستويات، وكذلك داخل جميع القطاعات، بهدف منع نشوء مخاطر الكوارث والحد من الكوارث القائمة عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة، والتي من شأنها أن تعزز الاستعداد للتصدي للكوارث والتعافي منها، ومن ثم تعزز القدرة على مواجهتها.