شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 7 أطنان من مخلفات البناء في عزيزية مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية 237 جولة ميدانية، لإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري ومعالجة الظواهر السلبية ضمن نطاقها الإشرافي.

وأوضحت البلدية أن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع 7 أطنان من مخلفات البناء في عددٍ من المواقع، وإزالة 47 حاجزًا خرسانيًا مشوهًا للمظهر العام، إضافةً إلى مصادرة 57 كجم من الفواكه المعروضة من قبل الباعة الجائلين المخالفين المتواجدين في الساحات العامة، حيث تم تسليمها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من سلامتها، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وصادرت بلدية المسفلة الفرعية 4 أطنان من الخضروات المتنوعة مجهولة المصدر معروضة للبيع عبر الباعة الجائلين بطُرق غير صحية ومخالفة، وجرى تسليم الصالح منها بعد التأكد من سلامتها لجمعية حفظ النعمة، وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملاتها الميدانية على الباعة المتجولين في حي الرصيفة والنكاسة للحفاظ على الصحة العامة، بمشاركة الإدارة العامة للنظافة وأفراد من الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة.

وفي السياق ذاته واصلت بلدية العتيبية الفرعية حملاتها الميدانية على الباعة المتجولين ضمن نطاقها الاشرافي، وأسفرت الحملات عن مصادرة 1322 كجم من الخضروات والفواكه، وجرى تسليمها بعد التأكد من صلاحيتها وسلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.