«الشورى» يطالب «الإعلام» بسرعة استكمال تحديثها للسياسة الإعلامية

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الدمام - شريف احمد - • على وزارة الإعلام تحسين بيئة الاستثمار في القطاع وفقاً لخطة زمنية واضحة

• عضو بالشورى يطالب بمراجعة أسعار تذاكر رحلات الطيران الداخلي

أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1441/ 1442هـ ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الإعلام المشتملة على توصياتها بشأن التقرير، وطالب المجلس بتخصيص بند في ميزانية الوزارة للمناسبات الإعلامية الوطنية الطارئة.

وعلى وزارة الإعلام وضع مؤشرات علمية لقياس أداء المنظومة الإعلامية، وعلى وزارة الإعلام تحسين بيئة الاستثمار في قطاع الإعلام وفقاً لخطة زمنية واضحة وبمستهدفات قطاعية ، وعلى وزارة الإعلام دراسة منظومة الموارد البشرية وإعادة تشكيل الوظائف الإعلامية بما يعزز الكفاءة التشغيلية وجودة المخرجات، وعلى وزارة الإعلام سرعة استكمال تحديثها للسياسة الإعلامية.

كما ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1441/ 1442هـ ، وطالب عضو الشورى المهندس إبراهيم آل دغرير بمراجعة أسعار التذاكر للرحلات الداخلية لتكون مناسبة لمن يتنقل بين مناطق المملكة للعلاج أو للعمل أو الدراسة، وتسهيل إجراءات تعديل الرحلات وبدون رفع لأسعار التذاكر، وضمان عدم التأخير في رحلاتهم لكي لا يتكبدون خسائر أخرى.

وطالب عضو الشورى د. فضل البوعينين الهيئة بمعالجة تسرب الشحن الجوي إلى المطارات الإقليمية المجاورة والذي يصل للمملكة بالشاحنات وذلك من خلال وضع التنظيمات والضوابط والرسوم ،كما دعا إلى تعزيز جاذبية مطار الملك فهد الدولي لشركات الخطوط الجوية وزيادة الرحلات ذات الوجهات الدولية.

كما طالب عضو الشورى المهندس علي القرني الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على تحليل المخاطر المحتملة من تدني مستوى الصيانة والتشغيل لبعض شركات الطيران الأجنبي والتي تعبر الأجواء للسعودية وتستخدم مطاراتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، ودعا عضو الشورى د. فيصل طميحي هيئة الطيران المدني بالعمل على زيادة رحلات الخطوط الجوية السعودية المباشرة من مطار الملك عبدالله الدولي في جازان إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.