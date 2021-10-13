أصدر المركز الوطني الإرشادى للأمن السيبراني، تحذيرات أمنية عالية الخطورة، لتحديثات Microsoft، بما في ذلك ثغرات رقمية وهجمات إلكترونية وتحديثات تقنية، وتم تصنيفها وفقاً لحساسيتها.
وأصدرت Microsoft عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في المنتجات، يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ “هجمة حجب الخدمة (DoS attack)، الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات، ترقية ورفع الصلاحيات، تجاوز مميزات الأمان، تنفيذ برمجيات خبيثة عن بُعد”.
13 أكتوبر 2021 – 7 ربيع الأول 1443 12:37 PM
يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ هجمة حجب الخدمة “DoS attack”“الأمن السيبراني” يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Microsoft
أصدر المركز الوطني الإرشادى للأمن السيبراني، تحذيرات أمنية عالية الخطورة، لتحديثات Microsoft، بما في ذلك ثغرات رقمية وهجمات إلكترونية وتحديثات تقنية، وتم تصنيفها وفقاً لحساسيتها.
وأصدرت Microsoft عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في المنتجات، يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ “هجمة حجب الخدمة (DoS attack)، الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات، ترقية ورفع الصلاحيات، تجاوز مميزات الأمان، تنفيذ برمجيات خبيثة عن بُعد”.
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