الأخصائية نورة العطوي: يجب الإبتعاد فوراً عن الوجبات السريعة والأكل القمامي

أهلاً بكم قُرّاء صحيفة تبوك الإلكترونية.

ضيفتنا في لقاء هذا الأسبوع هي الأستاذة: نورة بنت خضر العطوي، أخصائي أول التغذية العلاجية في مستشفى الولادة والأطفال بتبوك.

أهلاً بك أ.نورة

عرفينا عن نفسك أكثر ..

إنسانة محبة للتعليم والتعلم، أؤمن بأن المرأه لها دور كبير في صنع مجتمع صالح، أطمح لرؤيةالمجتمع “والأطفال” بالذات في صحة جسدية ونفسية واجتماعية، وأطمح إلى أن ينتشر الوعي بالسلوك الصحي والغذائي السليم بين الأمهات.

* ماذا يعني مصطلح ” أخصائي تغذية”؟

أخصائي تغذية علاجية تعني معالجة المرض بالغذاء، وهذا كان الطب البديل منذ القدم، حيث يوضع المريض على حمية معينة من أكلات وأغذية معينة فيشفى المريض أو تخف علته.

* أ.نورة ما رأيك بالأنظمة الصحية التي يتبعها البعض من أجل تخفيف الوزن أو للنظام الصحي مثل ” الكيتو دايت ” و ” حمية إديل” و رجيم البروتين ” وغيرها ..!؟ هل مناسبة أن تكون أسلوب حياة طويل الأمد أم هي فترة مؤقتة؟

لكل واحد من هذه الأنظمة خصائصه وإيجابياته وسلبياته وأعتقد أني تحدثت عن هذه الأنظمة في كتابي( خفف وزنك)، لامانع أن يتبعها الشخص لفترة مؤقته إلى أن يحقق الوزن المنشود ثم يتبع نظام غذائي صحي بسعرات حرارية مناسبة لعمره وحركته.

* لماذا أسعار بعض الأطعمة الصحية مرتفعة؟

ربما لأن تكلفة تصنيعها غالية فهي تحتاج وقت أطول لزراعتها حيث لاتستخدم فيها الأسمدة والهرمونات المغذيه، كما في الأغذية والخضروات العضوية

* ما نصيحتك لمن أراد أن يجعل حياته صحية وماهي ( الأشياء التي عليه أن يبتعد عنها فوراً ) !

يبتعد عن الوجبات السريعة وأي أكل(قمامي) أي مليء بالمواد الحافظة كالحلويات والشيبسات وغيرها.



* ماهي أكثر عادة غير صحية منتشرة في مجتمعنا؟

السهر

والأكل ليلاً

عدم المشي والحركة.

* كيف يستطيع شخص لم يعتاد على النظام الصحي أن يحوّل نمط حياته إلى حياة صحية قوية نشيطة من خلال طعامه وشرابه ؟

كل شيء يبدأ بالتدريج، وقد وضعت كورس كامل مجاني(كورس السمنه) في قناتي باليوتيوب(التغذية العلاجية) يشرح الأنظمة الغذائية الصحية وكيف تتأثر صحتنا بأفكارنا وبالحالة النفسية التي نكون فيها، أدعوكم انتم والقراء لحضور هذا الكورس.

* أ.نورة في حال أردنا تربية أطفال أصحّاء الأمر يحتاج مجاهدة فهو ليس بالسهل أن تمنع الأم أطفالها من شيء اعتادوا حُباً عليه! هل يوجد نظام غذاء صحي معين للأطفال تنصحين به؟

لايوجد نظام صحي بعينه فكل بيئة وشعب وعائلة تختلف عن الأخرى في نوعية اختياراتها، لكن المطلوب هو تحري الأكل الطازج غير المعلب والطبخ في البيت قدر الإمكان، وتعويدهم على تناول الخضروات والسلطات واللحوم البيضاء والحمراء.

* اختتم لقائي الصحي معك بكلمة توجيهها لقراء صحيفة تبوك !

إن الغذاء نصف الدواء

وهو الطب والعلاج لكثير من أمراض الأطفال..

ودمتم في صحة وعافية.

| شكراً لكِ استاذة نورة استمتعنا كثيراً بالحوار معك.

عفواً وشكراً لكم على هذه الإستضافة.