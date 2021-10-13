بثلاثية.. الأخضر السعودي ينتصر ويقترب من 2022

محمد بن مسعود - الدمام - 03-07-1443 12:18 صدى تبوك – يوسف الحمري حقق المنتخب السعودي فوزا هاما مساء اليوم على نظيره المنتخب الصيني ، وذلك عندما تغلب عليه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر .

وسجل أهداف المنتخب السعودي سامي النجعي هدفين وهدف لفراس البريكان ، وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب السعودي مجموعتة ب 12 نقطة من 4 مباريات .

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