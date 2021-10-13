السعودية | مدينة بالمملكة تسجل أعلى حرارة في العالم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق

أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، أن مدينة عرفات في مكة المكرمة احتلت أمس الثلاثاء، المركز الأول في قائمة الأعلى حرارة بالعالم بـ43 درجة مئوية.

وتوقع المسند استقرار الأجواء المناخية بشكل عام، مشيرًا إلى أن المملكة ستكون على موعد مع نهار حار إلى معتدل ومشمس.

ولفت إلى أن ليل المملكة سيكون صحو ومعتدل إلى بارد في أقصى الشمال وفوق المرتفعات الجنوبية الغربية.