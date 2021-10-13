شكرا لقرائتكم خبر عن «منصة زراعي» تقدم خدمات تراخيص المشروعات للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح مدير ادارة الزراعة بفرع منطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي أن منصة زراعي تحتوي على العديد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين بهدف تقديم تراخيص مشاريع الثروة الحيوانية و الثروة النباتية و الثروة السمكية و تربية النحل وإنتاج العسل ، مبينا ً ان هناك بوابة تتيح تقديم الخدمات الخاصة بالعمالة الزراعية بشكل الكتروني لكافة الأنشطة التابعة لقطاعات البيئة و المياه و الزراعة دون الحاجة لمراجعة فرع منطقة مكة المكرمة او مكاتب الوزارة، وذلك في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في أعمالها، والمساهمة في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين ، ومن متطلبات وشروط الحصول على الخدمة ان يكون طالب الخدمة حاصل على هذه التراخيص (شهادة تسجيل موقع زراعي، شهادة صحية، ترخيص مشروع زراعي، رخصة صيد اسماك، ترخيص منحل) او ما في حكمها، ان يكون مضى ستة أشهر على تاريخ اصدار السجل الزراعي ، أن يتم منح العمالة بناء على الضوابط الخاصة بمنح العمالة، كما انه لا يعد تقديم هذه الخدمة مستند تملك ، جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها ادارة الزراعة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ، بعنوان " آلية العمل على المنصات الالكترونية ( حصاد - زراعي - ريف - بوابة العمالة الزراعية ) " وذلك على مسرح ادارة الزراعة بفرع منطقة مكة المكرمة.

وأضاف " الصاعدي " أن منصة حصاد ، تعتبر منصة لاستقبال الخدمات والطلبات من الأفراد والشركات والمؤسسات ، فهي تقدم عدد من الخدمات التي تتمثل في خدمة استيراد أسمدة، وخدمة استيراد مبيدات، وخدمة استيراد بذور وشتلات، وخدمات فسح للمبيدات والأسمدة والبذور والشتلات، بالإضافة إلى خدمات تصدير أسمدة ومبيدات وبذور وشتلات وخدمة تسجيل موقع زراعي وخدمة تحديث بيانات النشاط الزراعي .

أما عن بوابة "ريف" الإلكترونية، تعتبر لخدمة مستفيدي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، ولتمكينهم من التسجيل وتقديم بياناتهم للحصول على دعم مادي يسهم في تنمية أنشطتهم الزراعية بهدف تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة، حيث تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم ، وذلك عبر الدخول إلى الرابط:

https://reef.gov.sa

من جهته أوضح مدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن البوابة الإلكترونية تتميز بالتفاعل الذكي مع المستفيدين، وسهولة في الاستخدام مع سرعة التسجيل، والقدرة على متابعة الطلب إلكترونياً، مع توفير الوقت والجهد للمراجعين، بالإضافة إلى مرونة التصفح من خلال الأجهزة الذكية، وبها خاصية الربط المباشر مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني. وتعتمد على تقنيات ذكية بدءاً من تقديم الطلب حتى الانتهاء من الخدمة .

ودعت الوزارة، المزارعين الأفراد والمستثمرين إلى الاستفادة من خدمات البوابة عبر الدخول إلى الرابط: https://web.mewa.gov.sa/lrs/، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل، وتقديم المستندات اللازمة لإكمال الخدمات في المجالات المذكورة في وقت وجيز ودون تكاليف.