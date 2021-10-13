شكرا لقرائتكم خبر عن تدشّين نظام برق للتعاملات الإلكترونية بجامعة الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن معالي رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري أمس نظام برق للتعاملات الإلكترونية بالجامعة وذلك بقاعة الاجتماعات.

ويهدف نظام برق إلى بيئة عمل بلا ورق عن طريق التحول الرقمي الفعال، ومركزية في إدارة المحتوى والتعاملات الإلكترونية، وتفعيل آليات الربط والتكامل مع الأنظمة الداخلية بالجامعة، وتوفير التقارير والإحصائيات والحفاظ على دقة بيانات الصادرة والواردة، وتطبيق معايير الأمن السيبراني لحماية المحتوى، بالاضافة إلى مؤشرات إنجاز المعاملات على مستوى الإدارة والموظف .