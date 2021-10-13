جامعة الحدود الشمالية تدشّن نظام برق للتعاملات الإلكترونية

دشّن رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري؛ أمس، نظام برق للتعاملات الإلكترونية بالجامعة، وذلك بقاعة الاجتماعات.
ويهدف نظام برق إلى بيئة عمل بلا ورق، عن طريق التحوّل الرقمي الفعّال، ومركزية في إدارة المحتوى والتعاملات الإلكترونية، وتفعيل آليات الربط والتكامل مع الأنظمة الداخلية بالجامعة، وتوفير التقارير والإحصائيات والحفاظ على دقة بيانات الصادرة والواردة، وتطبيق معايير الأمن السيبراني لحماية المحتوى، إضافة إلى مؤشرات إنجاز المعاملات على مستوى الإدارة والموظف.
13 أكتوبر 2021 – 7 ربيع الأول 1443 11:51 AM
يهدف إلى بيئة عمل بلا ورق عن طريق التحوّل الرقمي الفعّالجامعة الحدود الشمالية تدشّن نظام برق للتعاملات الإلكترونية
دشّن رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري؛ أمس، نظام برق للتعاملات الإلكترونية بالجامعة، وذلك بقاعة الاجتماعات.
ويهدف نظام برق إلى بيئة عمل بلا ورق، عن طريق التحوّل الرقمي الفعّال، ومركزية في إدارة المحتوى والتعاملات الإلكترونية، وتفعيل آليات الربط والتكامل مع الأنظمة الداخلية بالجامعة، وتوفير التقارير والإحصائيات والحفاظ على دقة بيانات الصادرة والواردة، وتطبيق معايير الأمن السيبراني لحماية المحتوى، إضافة إلى مؤشرات إنجاز المعاملات على مستوى الإدارة والموظف.
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