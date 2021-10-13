بورصة البحرين تحتفي بالدفعة الأولى من خريجي برنامج «أسواق المال للتدريب المهني»

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت بورصة البحرين، السوق متعددة الأصول ذات التنظيم الذاتي، حفلاً خاصاً مؤخرًا بمناسبة اختتام النسخة الأولى من برنامج أسواق المال للتدريب المهني، حيث تم تخريج الدفعة الأولى من المشاركين في البرنامج والبالغ عددهم ثمانية متدربين، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين، السيد عبدالكريم بوجيري وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ببورصة البحرين.

ويعد برنامج أسواق المال للتدريب المهني برنامج تدريبي وعملي يساهم في تزويد الخريجين البحرينيين الشباب بالخبرة العملية في قطاع أسواق رأس المال، وذلك بالتماشي مع الأهداف الاستراتيجية لبورصة البحرين المتمثلة في تعزيز المعرفة بالسوق وتوعية المستثمر. كما ويأتي البرنامج في إطار إيمان بورصة البحرين بأهمية تعزيز ثقافة المستثمر وترسيخ أسس المعرفة المالية لدى مختلف الفئات العمرية.

وصرحت السيدة نرجس جمال، الرئيس التنفيذي للعمليات ببورصة البحرين بقولها: «نحن سعداء للغاية بنجاح النسخة الأولى من برنامج أسواق المال للتدريب المهني، ونتطلع لتخريج المزيد من المتدربين في المستقبل، كما يسعدنا أن نهنئ الخريجين على إنجازاتهم خلال فترة التدريب المكثفة التي استمرت لستة أشهر، ونحن على ثقة تامة من استفادتهم من البرنامج وتعزيز معرفتهم حول قطاع أسواق رأس المال، واكتساب الخبرة العملية حول سير العمليات في سوق المال البحريني، مشيرة الى ان هذه الدفعة تأتي لتكون باكورة للمزيد من خريجي برنامج أسواق المال للتدريب المهني المتوقع تقلدهم لمناصب ريادية في المستقبل».

وأضافت: «يسعدنا أيضًا أن نعرب عن بالغ الشكر والامتنان إلى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لجميع الشركات المدرجة، وكذلك المؤسسات المشاركة التي ساهمت في نجاح برنامج أسواق المال للتدريب المهني من خلال إتاحة الفرصة للمتدربين للمشاركة في نقاشات مباشرة ومثمرة مع صناع القرار الرئيسيين في سوق رأس المال».

يشار إلى أن التدريب المكثف الذي استمر لمدة ستة أشهر يوفر للمشاركين فرصة للتعلم المباشر من صناع القرار في سوق رأس المال والتفاعل معهم، وتعزيز معرفتهم بسوق رأس المال، واكتساب الخبرة العملية من خلال تعزيز مهاراتهم ومعرفتهم حول سير العمليات في بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة. إضافة إلى ذلك، يوفر البرنامج للمتدربين المهارات اللازمة لبدء حياتهم المهنية في أسواق رأس المال، حيث يشمل التدريب العملي والتعليم النظري في بيئة تعليمية ملائمة.

علاوة على ذلك، فإن هذا البرنامج يأتي ضمن برامج بورصة البحرين لنشر التوعية المالية، والتي تهدف إلى الوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع.