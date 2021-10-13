محمد بن مسعود - الدمام - طرحت وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مناقصة مناقصة مشروع إنشاء مصنع للتمور. وقد تم طرح المناقصة في 7 من اكتوبر الحالي على ان يكون تاريخ غلق المناقصة في 3 من نوفمبر القادم.

كانت هذه تفاصيل خبر «الاشغال» تطرح مناقصة إنشاء مصنع للتمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.