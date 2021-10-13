تنبيهات الأرصاد: رياح نشطة وعوالق ترابية على 7 مناطق بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - نبه المركز الوطني للأرصاد، عبر نظام الإنذار المبكر حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق حائل وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، بهبوب رياح نشطة وعوالق ترابية تؤدي لتدنّ في مدى الرؤية.

وأوضح المركز في تنبيه لمنطقة حائل أنها تشهد رياحًا نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة السلمي وبقعاء وسميراء والشنان، كما تشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد واليتمة ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، ومنطقة الجوف (دومة الجندل، سكاكا) تشهد عوالق ترابية تؤدي لتدنّ في مدى الرؤية.

أما الحدود الشمالية (طريف وعرعر) فتشهد عوالق ترابية، المنطقة الشرقية تشهد ضباب يؤدي لتدنّ في مدى الرؤية

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