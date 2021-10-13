«التعاون الإسلامي» تدين استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين في خميس مشيط

الرياض - محمد عبدالله - أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين الأبرياء في مدينة خميس مشيط بطائرتين مسيرتين مفخختين، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضهما وتدميرهما قبل الوصول إلى هدفيهما.

وشدد معالي الأمين العام في بيان اليوم على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي .

وجدد العثيمين وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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