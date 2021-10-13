رئيس الوزراء معين عبدالملك يصل عدن

محمد بن مسعود - الدمام - وصل رئيس حكومة معين عبدالملك الى العاصمة عدن قبل قليل. وقالت مصادر ان عبدالملك وصل العاصمة المؤقتة عدن قادما من جمهورية مصر العربية. قد يهمك ايضاً وكان رئيس الوزراء قد وصل يوم الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة رسمية قصيرة لجمهورية مصر العربية.

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