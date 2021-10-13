محمد بن مسعود - الدمام - تُعد أكبر بحيرات المملكة ومحطة استراحة دائمة للطيور المهاجرة في مشهد جوي رائع يظهر جانباً من بحيرة “دومة الجندل”، التي تُعد أكبر بحيرات السعودية، نشرت مجلة ناشيونال جيوغرافيك، صورة من عدسة أحمد الحموان؛ لجبل يقع في الطرف الشرقي للبحيرة. وقالت المجلة “تبلغ مساحة البحيرة 1.100 مليون متر مربع، وهي محطة استراحة دائمة للطيور المهاجرة”. 13 أكتوبر 2021 – 7 ربيع الأول 1443 09:52 AM تُعد أكبر بحيرات المملكة ومحطة استراحة دائمة للطيور المهاجرة “جبل داخل بحيرة دومة الجندل”.. صورة جوية رائعة لـ “ناشيونال جيوغرافيك” “جبل داخل بحيرة دومة الجندل”.. صورة جوية رائعة لـ “ناشيونال جيوغرافيك” في مشهد جوي رائع يظهر جانباً من بحيرة “دومة الجندل”، التي تُعد أكبر بحيرات السعودية، نشرت مجلة ناشيونال جيوغرافيك، صورة من عدسة أحمد الحموان؛ لجبل يقع في الطرف الشرقي للبحيرة. وقالت المجلة “تبلغ مساحة البحيرة 1.100 مليون متر مربع، وهي محطة استراحة دائمة للطيور المهاجرة”. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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