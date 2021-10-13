محمد بن مسعود - الدمام - 13 أكتوبر 2021 – 7 ربيع الأول 1443 09:46 AM شملت آثار المنطقة كقلعة مارد ومئذنة مسجد عمر بن الخطاب وشعار اليوم الوطني معلم بدومة الجندل يحوّل أسوار مدرسته لمعالم وشعارات وطنية‎‎ معلم بدومة الجندل يحوّل أسوار مدرسته لمعالم وشعارات وطنية‎‎ بادر معلم التربية الفنية بثانوية الملك سعود بمحافظة دومة الجندل زياد بن سعد الزارع، بإبراز معالم المملكة وشعاراتها الوطنية على أسوار مدرسته، حوّلتها للوحة فنية جاذبة. وبيّن “الزارع” لـ”الخليج 365” أنه قام بالمبادرة لإبراز معالم المنطقة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وآثارها، كقلعة مارد ومئذنة مسجد عمر بن الخطاب؛ بينما تم رسم عدد من المعالم بالمملكة وشعار اليوم الوطني ٩١، ولا يزال هناك العديد من المعالم يجري رسمها قريبًا. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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