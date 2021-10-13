محمد بن مسعود - الدمام - الحوثيون يستغيثون بـ”أحفاد بلال” بعد خسائر غير مسبوقة في مأرب

قالت مصادر متعددة، إن قيادات المليشيا الحوثية، تنفذ حملات تجنيد واسعة منذ أيام.

واكدت ان قيادات المليشيا ينفذون منذ ايام نزلات ميدانية الى القرى والعزل في مديريات محافظتي ذمار والبيضاء بهدف حشد مزيد من المقاتلين بما فيهم الشباب من فئة “المهمشين” الذين تلقبهم الجماعة بـ”أحفاد بلال”.

قد يهمك ايضاً

وأوضحت المصادر أن قيادات عديدة من الصف الاول للمليشيا نفذت زيارات إلى الكثير من المناطق في محافظتي ذمار والبيضاء وعقدت اجتماعات مع عدد كبير من الوجهاء، بهدف حشد مقاتلين جدد لتعزيز مقاتلي الجماعة في مارب.

المصادر، قالت إن قيادات المليشيا جعلت أولويتها في حملات التجنيد الجديدة، استقطاب المزيد من فئة “المهمشين”.

وفي هذا السياق، ذكرت مصادر محلية أن القيادي في جماعة الحوثي، محمد البخيتي، المعين من قبل الجماعة محافظا لذمار، عقد اليوم اجتماعا موسعا لما يسمى بعقلاء “أحفاد بلال”.

الاجتماع، وفق المصادر، ناقش آلية تجنيد شباب جدد من الفئة، بشكل عاجل.

واضافت المصادر أن البخيتي وعد بمكافآت مالية لعقلاء “المهمشين” في حال نجحوا بتجنيد اكبر عدد ممكن من الشباب.

من جهته، يقوم القيادي الحوثي فاضل الشرقي الملقب بأبو عقيل، هو الاخر بتنفيذ حملة تجنيد واسعة في ذمار للمهمشين، ويرتب لارسالهم الى مارب في اقرب وقت بحسب مصادر محلية.

القيادي الحوثي، سلطان جحاف، حاول من جانبه، دفع المهمشين الى الالتحاق بالجبهات.

ووصف جحاف المهمشين في تغريدة على تويتر، بأنهم مجاهدون صادقون.

وطالب جحاف زعيم الجماعة، بالاهتمام بفئة المهمشين.

وشدد على ضرورة استيعابهم في صفوف مقاتلي الجماعة.

تأتي هذه الحملات، بعد تكبد المليشيا الحوثية خسائر بشرية ومادية غير مسبوقة على الجبهات الجنوبية لمحافظة مارب.

وبحسب مصادر عسكرية، قتل مئات الحوثيين وجرح مئات آخرين خلال الايام القليلة الماضية فقط.

من جانبه، قال التحالف العربي، إن الطيران التابع له، قتل خلال الأيام الماضية نحو 600 عنصر حوثي.

وأوضح أن نفذ خلال الساعات ال48 ساعة الماضية 76 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا بالعبدية، أسفرت عن تدمير (17) آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت (190) عنصراً حوثيا “إرهابيا”.

وأول أمس الاحد، اعلن التحالف انه نفذ 118 عملية جوية استهدفت المليشيا الحوثية في العبدية، واسفرت عن مقتل نحو 400 مسلح حوثي.