محمد بن مسعود - الدمام - شاهد اولى الصور من مديرية الجوبة بعد انباء عن سيطرة الحوثيين عليها

استهدفت ميليشيا الحوثي الارهابية، في ساعة متأخرة من الثلاثاء، مركز مديرية الجوبة جنوبي مأرب، بصاروخ بالستي وطائرة مسيرة مفخخة.

وقالت مصادر محلية أن الميليشيا استهدف محطة محروقات، وعدد من المنازل المجاورة لها في المنطقة.

وأكدت المصادر سقوط ضحايا من المدنيين، ووقوع خسائر كبيرة في أملاك ومنازل المواطنين.

وأظهرت أول صورة للاستهداف سيارة أحد المواطنين وقد تفحمت بعد استهدافها بالصاروخ البالستي.

وتشهد مديرية الجوبة بمأرب معارك عسكرية طاحنة، حاولت خلالها ميليشيا الحوثي التقدم صوب مركز المديرية، غير أنها تراجعت وفقدت العديد من عناصرها خلال ساعات. قد يهمك ايضاً

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