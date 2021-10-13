وفاة شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب بمحافظة المندق

الرياض - محمد عبدالله - صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 19:43 مساء الثلاثاء مفاده وقوع حادث انقلاب في منحدر جبلي بمحافظة المندق تحديدا بعد سد مدهاس بعقبة البيضاني.

وقال الزهراني «تم توجيه فرقتين من الهلال الأحمر والقائد الميداني وعند وصول أول فرقة إسعافية ومسح الموقع اتضح وجود إصابتين تم التعامل مع أحدهما وصنفت بمتوسطة الخطورة ونقلت لمستشفى المندق العام والإصابة الأخرى تم الكشف عليها إلا أنه قد فرق الحياة».

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