محمد بن مسعود - الدمام - سقوط موقع استراتيجي بعد معارك عنيفة .. مديرية أخرى في مأرب تنضم للعبدية تحت حصار الحوثيين وتوقعات بالتسليم دون قتال

أفادت مصادر أن الحوثيين أسقطوا موقعا عسكريا جديد في مأرب .

وأكدت المصادر ان الحوثيين أسقطوا موقع المتنة العسكري الإستراتيجي .

قد يهمك ايضاً

وتتركز الأهمية الاستراتيجية لموقع المتنة بأن قوات الحوثي ستستطيع من خلاله السيطرة على مواقع جديدة بين حريب والجوبة وفرض الحصار على مديرية جبل مراد بنفس الطريقة التي حدثت في مديرية العبدية.

ويتوقع أنه في حال استمرار قوات الحوثيين بالتقدم بنفس الوتيرة الهجومية فانه سيتم إطباق الحصارعلى مديرية جبل مراد وسقوطها دون قتال ، وسيصبح من الصعب فك الحصار عنها او استعادتها من قبل قوات الشرعية .