محمد بن مسعود - الدمام - مليشيات الحوثي تجبر أعضاء البرلمان في صنعاء على فعل هذا الأمر تحت قبة مجلس النواب
أجبرت مليشيات الحوثي ماتبقى من أعضاء البرلمان في مناطق سيطرتها على الاحتفال بالمولد النبوي داخل قبة البرلمان في تصرف يؤكد مضيها نحو تسييس الاحتفالات والمناسبات الدينية.
وتداول ناشطون مقاطع فيديو لأعضاء البرلمان لابسين وشاحات خضراء كتلك التي تزين بها مليشيات الحوثي مهرجاناتها الدينية السياسية، ويرددون شعارات الحوثي داخل قاعة البرلمان.
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كما تضمنت الصور، مفتي مليشيات الحوثي شمس الدين شرف الدين وهو يخطب في أعضاء البرلمان، في سابقة غريبة ودخيلة لتسييس المؤسسة التشريعية.
يشار إلى أن البرلمان الخليج 365 ان احتفل بذكرى انقلاب الحوثيين في الحادي والعشرين من سبتمبر، فيما تجاهل الاحتفاء بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة والتي أنهت الحكم الامامي في اليمن.
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