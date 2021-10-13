محمد بن مسعود - الدمام - مشروب القرفة لتنظيم الجلوكوز ومنع مقاومة الأنسولين وحمايتك من مضاعفات السكري .. طريقة التحضير

ذكر موقع Boldsky نقلًا عن دراسة نُشرت في International Journal Of Food Science، أن القرفة تحتوي على مركبات نشطة يمكن أن تحاكي الأنسولين وقد تساعد في تنظيم غلوكوز الدم في الجسم والسيطرة على مرض السكري إلى حد كبير.

وهناك أنواعا مختلفة للقرفة والتي يمكن أن يعمل كل منها بشكل مختلف عندما يتناولها مرضى السكري، تحديدًا بسبب نسبة المواد الفينولية التي يحتوي عليها كل نوع من القرفة.

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فوائد القرفة لمرضى السكري

1. قبل الأكل

إن غلوكوز الدم قبل الأكل هو مستوى السكر في الجسم قبل تناول الطعام. أظهرت دراسة أن القرفة فعالة في تنظيم غلوكوز الدم قبل الأكل عند البالغين الأصحاء بسبب وجود عوامل طبيعية مثل سينامالديهيد.

تحتوي هذه التوابل الشهية على مكونات يمكن أن تحاكي الأنسولين ويمكن أن تساعد في تنشيط بروتين كيناز وزيادة امتصاص الغلوكوز، وبالتالي تنظيم مستويات الغلوكوز في الدم. وتصحح القرفة ضعف مستويات الغلوكوز قبل الأكل في الجسم عند تناولها بجرعة 500 مغم / ديسيلتر يوميًا لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.

2. بعد الأكل

وفقًا لدراسة، فإن مسحوق القرفة أو الشاي يمكن أن يساعد بشكل فعال في خفض نسبة السكر في الدم بعد الأكل بسبب قدرته العالية على مضادات الأكسدة ومحتوى البوليفينول، وبالتالي يمنع خطر الإصابة بمرض السكري. ينصح الخبراء بأن يتناول الأشخاص الأصحاء حوالي 5 غرام من مسحوق القرفة لخفض مستويات الغلوكوز بعد الأكل.

3. خفض مستويات الكوليسترول

إن الكوليسترول والسكري متشابكان، وغالبًا ما تجعل مستويات الكوليسترول المرتفعة لدى البالغين الأصحاء عرضة للإصابة بمرض السكري.

وفقًا لدورية Nutrition Journal، تؤثر القرفة بشكل إيجابي على عسر شحميات الدم وهو عامل خطر لكل من مرض السكري ومضاعفاته، لأن القرفة تسهم في خفض مستويات الغلوكوز.

4. منع مقاومة الأنسولين

تعتبر مقاومة الأنسولين من الأسباب الرئيسية لتطور مقدمات السكري ثم مرض السكري. إنها حالة تفشل فيها الخلايا في تناول الغلوكوز وتحويله إلى طاقة، وبالتالي زيادة كميات الغلوكوز في الجسم.

5. تقليل مخاطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري

يعتبر الإجهاد التأكسدي السبب الرئيسي لمرض السكري ومضاعفاته. ذكرت إحدى الدراسات أن مستويات الغلوكوز التي يتم التحكم فيها بشكل سيئ لدى مرضى السكري يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات مثل أمراض القلب والاعتلال العصبي وأمراض العيون والزهايمر وتلف القدم.

طريقة التحضير

• يتم نقع القرفة في الماء لفترة وثم يتم تقليب الخليط وتناوله.

• يمكن أيضًا نقع لحاء صغير من القرفة في الماء طوال الليل وتناوله قبل المشروب قبل الإفطار.

• يرش مسحوق القرفة على مقدار ملعقة صغيرة من عسل النحل.

• يمكن أيضًا رش مسحوق القرفة في السلطات والحساء والعصائر لمزيد من النكهات والفوائد.