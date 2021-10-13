محمد بن مسعود - الدمام - الكشف عن سبب انتشار القوات الامريكية بمحافظة حضرموت والهدف من تواجدها

كشف مصدر محلي حقيقة تواجد القوات الأجنبية في محافظة حضرموت وأسباب تواجدها .

وقال المصدر إن القوات التي انتشرت يومنا هذا بمنطقة غيل باوزير كانت عبارة عن حماية للفريق التابع للأمم المتحدة اثناء نزوله للمستشفى ودعم القطاع الصحي واحتياجات المستشفيات.

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واكد المصدر ان القوات الأجنبية متواجدة منذ العام 2016 بعد طرد تنظيم القاعدة من المكلا في قاعدة مطار الريان وان هدف تواجدها هو تقديم الدعم اللوجيستي لقوات مكافحة الإرهاب بمحافظة حضرموت .

وكانت صورا لجنود أمريكيين انتشرت صباح اليوم من مدينة غيل باوزير بساحل حضرموت اثارت تساؤلات في أوساط اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي .