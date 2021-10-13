محمد بن مسعود - الدمام - فلكي يمني شهير يعلن موعد أول أيام دخول فصل الشتاء

أعلن الفلكي اليمني الشهير محمد عياش ، مساء الثلاثاء، عن أول أيام دخول فصل الشتاء في اليمن.

وأفاد الفلكي عياش بانه بحسب الموقِع الفلكي لِليمن، ودرجة الميل الزاوي لِلشمس إلى جِهة الاُفق الجنوبي سيكون يوم الخميس اول ايام دخول فصل الشتاء .

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وأشار عياش إلى بِداية فصل الشِتاء سيكون مع يوم الخميس الموافق 14 اُكتوبر، والذي يَستمر لِثلاثة أشهُر حتى مُنتصف يناير2022.