محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : حصيلة قتلى استهداف صاروخ باليستي لمدينة الجوبة في مارب

أبلغ مصدر محلي عن حصيلة قتلى وجرحى استهداف مدينة الجوبة بمحافظة مأرب شرق البلاد. وقال المصدر ان حصيلة استهداف جماعة الحوثيين بصاروخ باليستي المدينة ادت الى مقتل ٤ بينهم سيدتين. قد يهمك ايضاً واشار ان الجرحى بلغ ٦ جرحى بينهم طفلين. واختتم بالقول ان جماعة الحوثيين ترتكب مجزرة بحق المدنيين.

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