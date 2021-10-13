محمد بن مسعود - الدمام - نوعان من الأطعمة تمنع ارتفاع ضغط الدم وتخفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم وتحمي القلب والشرايين

يمكن أن تساعد إضافة الأطعمة إلى نظامك الغذائي في خفض ضغط الدم والكوليسترول. في الواقع ، هناك ارتباط بين المشكلتين الصحيتين.

يتسبب ارتفاع الكوليسترول في ارتفاع ضغط الدم. يسد الكوليسترول الشرايين ويصلبها ويضيقها.

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وهذا بدوره تسبب في عمل القلب بجهد كبير لتدوير الدم.

هذا يجعل ضغط القلب مرتفعًا بشكل غير طبيعي مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية من بين المشاكل الصحية الأخرى.

نصحت أخصائية التغذية روزي ميلن ، الخبيرة في الصحة والعافية والتوتر ، أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها لخفض الكوليسترول وضغط الدم.

نصحت روزي ، التي تعمل مع ماركة مكملات البروبيوتيك Bio Kult ، بإضافة الأسماك إلى نظامك الغذائي.

كما قام الخبير مؤخرًا بتفصيل أفضل الفيتامينات والمكملات الغذائية التي يجب تناولها خلال فصلي الخريف والشتاء ، والتي تعتبر “رائعة ضد الفيروسات”.

قالت: “الأسماك الزيتية مثل السلمون تساعد في خفض كليهما.

“تشير الدراسات إلى أن أحماض أوميغا 3 الدهنية تساعد على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.”

الأحماض الدهنية أوميغا 3 هي شيء يحتاجه الجسم ليعمل كما أنها تعزز العديد من الفوائد الصحية.

تشمل الأنواع الأخرى من الأسماك الزيتية السردين والأنشوجة والسلمون المرقط والتونة والماكريل وسمك أبو سيف.

يمكن لأوميغا 3 أن تخفض الدهون الثلاثية في الدم ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

قالت روزي إن الطعام الآخر الذي تضيفه إلى نظامك الغذائي هو الخضار الداكنة.

وقالت لـ Express.co.uk: “الخضار الورقية ذات اللون الأخضر الداكن مثل السبانخ واللفت هي مصادر جيدة للمغنيسيوم الذي يوسع الأوعية الدموية ويعزز نقل العناصر الغذائية.”

الأطعمة الأخرى التي تحتوي على مستويات جيدة من المغنيسيوم هي الأفوكادو والمكسرات والشوكولاتة الداكنة والتوفو.

ما هو ضغط الدم؟

يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما يعمل القلب بجهد كبير لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم. يقاس برقمين ، الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي.

إذا كانت قراءة ضغط الدم لديك 140/90 مم زئبق أو أعلى ، يُعتقد أن ضغط الدم مرتفع.

ما هو الكوليسترول؟

الكوليسترول مادة دهنية في الدم. وهو ناتج عن زيادة الوزن وتناول الأطعمة الدهنية وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ.

يمكن أن يسبب نقص فيتامين د أعراضًا مثل التعب خلال فصل الشتاء.

أوضح الدكتور روبي الأطعمة التي يجب تناولها للحصول على فيتامين د في نظامك الغذائي.

وقال إن “توصية الحكومة هي أن يكمل الناس خلال أشهر الشتاء”. “أنا أتفق مع ذلك في الغالب.”.