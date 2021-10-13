أخبار السعودية.. سقوط 30 متهمًا بقبضة الأمن.. وضبط جريمة غسل أموال

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، حيث يواصل رجال قوات الأمن العام جهودهم في ضبط كافة المخالفين للأنظمة والقوانين بمختلف المدن والمناطق في المملكة، فيما كشفت وزارة الصحة موقف المملكة من جائحة فيروس كورونا المستجد، وهل انتصرت المملكة على الجائحة أما لا.. وإلى التفاصيل:

6 قرارات جديدة لمجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتم الاطلاع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمال المجلس، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات، كما تم اتخاد 6 قرارات جديدة.

مطالبات بيومين إجازة في القطاع الخاص

طالب عضو المجلس المهندس محمد العلي، خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثانية من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم، عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بأن يتضمن الكادر الوظيفي للسعوديين في القطاع الخاص إجازة أسبوعية يومين لمساواتهم بالعاملين بالقطاع الحكومي.

30 متهمًا بجرائم متنوعة في قبضة الأمن

أعلن الأمن العام القبض على 30 متهما بينهم مواطنون ومقيمون، ارتكبوا جرائم متنوعة.

توضيح بخصوص ساعات العمل بالقطاع الخاص

جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بساعات العمل المقررة (يوميًّا وأسبوعيًّا) في القطاع الخاص، موضحة أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي.

هل انتصرت المملكة على «كورونا»؟

رد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على تساؤل بشأن هل انتصرت المملكة العربية السعودية على جائحة كورونا، أم أن الإعلان سابق لأوانه؟ مشيرًا إلى أن المسألة ليست مسألة لحظية وتنتهي، مشيرًا إلى أن مقاومة كورونا، وغيرها من الفيروسات والأوبئة هي صراع طويل.

«نزاهة» توضح آلية التبليغ عن قضايا الفساد

قال يوسف المنصوري وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لشؤون الرقابة، إن الهيئة فتحت عدد من قنوات تكفل سهولة ومرونة التواصل مع المحافظة على سرية المبلغ، فأصبح من الميسور جدًّا على أي مبلغ يرغب في التبليغ الاتصال مع الهيئة من خلال البرقيات أو الرقم الموحد أو البريد الإلكتروني.

تورط رجل أعمال في غسل أموال بمجال العقارات

كشفت قناة «السعودية» عن قضية فساد، تورط فيها رجل أعمال كان يعمل بمجال العقارات والمقاولات، حيث كان الأخير يقوم بشراء عقارات وتسجيلها بمبالغ أعلى من استحقاقها؛ ما أدى إلى تضخم ثروته.

الحصيني: سحب ممطرة على 4 مناطق

رصد الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، خريطة السحب الممطرة اليوم في 4 مناطق، موضحًا أن تلك السحب بعضها ممطر على أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية وشمال المدينة بعد مغرب اليوم.

الزعاق: تغيرات مناخية تحدث للمرة الأولى

كشف خبير الأرصاد خالد الزعاق، عن العديد من التغيرات الجوية التي لم تكن موجودة من قبل ولم تشهدها المملكة والعالم أجمع، لافتًا إلى أن تلك الظواهر لم يدونها السابقون؛ لأنها حديثة العهد وتحدث للمرة الأولى.

اقرأ أيضًا :

«أخبار السعودية».. ترقب لأسعار البنزين.. وثبات رواتب الموظفين بعد التخصيص

أخبار السعودية اليوم.. إعفاء مسؤولين بالصحة.. و3 مناطق تتصدر إصابات كورونا