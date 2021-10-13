نشرة عاجل.. قرارات جديدة لمجلس الوزراء وتورط رجل أعمال في غسل أموال

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، يتصدرها: قرارات جديدة لمجلس الوزراء، والقبض على 30 متهما بينهم مواطنون ومقيمون، ووزارة الدفاع تحدد موعد ومتطلبات التقديم على الوظائف العسكرية.

جلسة الشورى.. بيومين إجازة للسعوديين في القطاع الخاص وتساؤلات حول ارتفاع أسعار العمالة المنزلية

دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة ريمه اليحيا لتوطين الوظائف في ممثليات المملكة في الخارج والملحقيات الثقافية في ظل توفر الوظائف الشاغرة، ولوجود كفاءات وطنية مؤهلة مع تزايد نسبة الخريجين من المعاهد والكليات والجامعات، متسائلةً عن أسباب عدم التوظيف على تلك الوظائف الشاغرة.

6 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. أبرزها إعادة تشكيل لجنة الإفلاس وإقرار نظام البريد

عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

بينهم مواطن تحرش بامرأة وآخر سكب مادة مشتعلة على سيارة.. 30 متهما بجرائم متنوعة في قبضة الأمن

أعلن الأمن العام القبض على 30 متهما بينهم مواطنون ومقيمون، ارتكبوا جرائم متنوعة.

هل انتصرت المملكة على جائحة «كورونا»؟ متحدث «الصحة» يجيب

رد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على تساؤل بشأن هل انتصرت المملكة العربية السعودية على جائحة كورونا، أم أن الإعلان سابق لأوانه؟

«الحياة الفطرية» يكشف تفاصيل العثور على أسد طليق في أحد شوارع الخبر

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الثلاثاء، أنه سيطر على أسد طليق في مدينة الخبر بعد تلقيه بلاغًا عن وجود الكائن في أحد الشوارع.

مسؤول: توطين بعض المهن الصحية سيوفر قرابة 5600 وظيفة للسعوديين

قال يزيد المطرودي، مدير إدارة الخدمات في الموارد البشرية، إن الاستراتيجية الجديدة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية معنية بتوطين بعض المهن الصحية مثلًا طب الأسنان والعلاج الطبيعي والأشعة وغيرها من المهن الصحية.

«المرور» يكشف خطوات نقل سيارة المتوفى للأبناء

كشف المرور السعودي، خطوات نقل سيارة المتوفى إلى أبنائه.

وزارة الدفاع تحدد موعد ومتطلبات التقديم على الوظائف العسكرية

بينّت وزارة الدفاع، موعد وطريقة وإجراءات واشتر اطات ومتطلبات التسجيل اللازم توافرها في الراغبين بالتقديم على الوظائف العسكرية للمواطنين والمواطنات.

لجنة بـ«الشورى» لـ«الموارد»: نفذوا قرار رسوم رخص العمل والإقامة والمقابل المالي

ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1442/1441هـ المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد استماعه لتقريرها بشأنه والذي تلاه رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي.

في يومها العالمي.. 5 إجراءات سعودية للحد من الكوراث

استعرضت المديرية العامة للدفاع المدني، جهود المملكة في الحد من أخطار الكوارث، وذلك ضمن جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إكسبو 2020 دبي.

بعد فوزها بعضوية لجنة مجلس حقوق الإنسان.. ما أبرز محطات نورة العمرو؟

إنجاز نسائي سعودي جديد سطرته الدكتورة نورة بنت مزيد العمرو، عبر طرقها واحدًا من أهم الأبواب الدبلوماسية بالأمم المتحدة. فخلال الدورة الـ48 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، فازت العمرو بعضوية اللجنة الاستشارية للمجلس التابع للأمم المتحدة.

«الصحة»: إعطاء أكثر من 44 مليون جرعة لقاح كورونا في المملكة

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، إعطاء أكثر من 44 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) في المملكة حتى الآن.

«التحالف»: تدمير مسيرة مفخخة ثانية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية، الثلاثاء، أن الدفاعات السعودية اعترضت مسيرة مفخخة ثانية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

مريض يعتدي على صيدلي بأحد المستشفيات.. و«التخصصات الصحية» تكشف التفاصيل

تعرض صيدلي يعمل بأحد المستشفيات إلى اعتداء من أحد المرضى، في واقعة كشفت عنها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

4 تنبيهات من «الأمن السيبراني».. احذر الروابط المشبوهة

قدم المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني بالتعاون مع سابك مجموعة من الإرشادات التوعوية السيبرانية .

«الخطوط السعودية» تشارك في رعاية «موسم الرياض».. مجموعة جديدة من باقات «عطلات السعودية»

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، أنها تشارك في رعاية موسم الرياض 2021، كناقل رسمي وشريك استراتيجي لهذه المناسبة التي تنطلق فعالياتها وأنشطتها اعتبارا من يوم الأربعاء 20 أكتوبر وتمتد لأكثر من خمسة أشهر وتتوزع على 14 منطقة في أنحاء العاصمة الرياض تحت شعار «تخيل أكثر».

إقبال نسائي على اقتناء أسلحة الصيد بالمملكة.. و«الخريص» تكشف عن تجربتها الفعلية

شهد معرض الصقور والصيد في الرياض، اقبالا كبيرا من النساء على اقتناء الأسلحة، فيما لفتت الرامية منى الخريص، انتباه الحضور بخبرتها.

بالفيديو.. الزعاق: 7 تغيرات في المناخ تحدث للمرة الأولى

كشف خبير الأرصاد خالد الزعاق، عن العديد من التغيرات الجوية التي لم تكن موجودة من قبل ولم تشهدها المملكة والعالم أجمع، لافتًا إلى أن تلك الظواهر لم يدونها السابقون؛ لأنها حديثة العهد وتحدث للمرة الأولى.

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.. محاور وأهداف تنويع ونمو الاقتصاد الوطني

تعتبر الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الحركة المرورية ومسار الأمن الاجتماعي يتصدران اجتماع مجلس إمارة مكة برئاسة الفيصل

رأس الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، اجتماع مجلس المنطقة, الذي تخلله استعراض الأعمال المنفذة خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية، كما اطّلع المجلس على أنشطة وفعاليات مسار الأمن الاجتماعي بالمنطقة.

«الخارجية»: تسجيل الخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين متاح لـ5 دول

قال السفير تميم بن ماجد الدوسري، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، إن الخارجية السعودية تعمل على تطوير الجانب التقني والرقمية خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن المملكة حققت مراكز متقدمة في هذا الشأن.

كاتب عدل اشترك معه وكشف الملابسات.. تورط رجل أعمال في غسل أموال بمجال العقارات

كشفت قناة «السعودية» عن قضية فساد، تورط فيها رجل أعمال كان يعمل بمجال العقارات والمقاولات، حيث كان الأخير يقوم بشراء عقارات وتسجيلها بمبالغ أعلى من استحقاقها؛ ما أدى إلى تضخم ثروته.

رئيس وزراء اليابان الجديد يعلن سيادة بلاده على جزر الكوريل الجنوبية

أعلن رئيس الوزراء الياباني الجديد، فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشات في البرلمان، أن سيادة اليابان تمتد إلى جزر الكوريل الجنوبية.

بالفيديو.. الأخضر يفك عقدة الصين بالثلاثة ويغرد خارج سرب الصدارة

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم التغريد خارج السرب معززًا التقدم بخطوات واثقة نحو نهائيات كأس العالم «قطر 2022»، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه الصيني بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة الدرامية التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الجوهرة المشعة، لحساب الجولة الرابعة من المرحلة الحاسمة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.